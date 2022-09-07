Пентагон разрабатывает план помощи ВСУ на пять лет после окончания войны — СNN

7 сентября, 15:46
Поделиться:
Если план Пентагона одобрит Байден, это может привести к многолетним продажам оружия Украине (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Если план Пентагона одобрит Байден, это может привести к многолетним продажам оружия Украине (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Минобороны США разрабатывает план долгосрочной поддержки ВСУ, включая как минимум пять лет после окончания войны России против Украины.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на трех источников в американском министерстве.

Пентагон разрабатывает способы поддержки украинских вооруженных сил в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщили источники.

Видео дня

Читайте также:

Новый пакет военной помощи от США поможет Украине защитить себя в долгосрочной перспективе (Фото:defense.gov) Новый пакет помощи поможет Украине сдержать Россию в долгосрочной перспективе — Пентагон

По их данным, эти усилия возглавляет председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Поддержка будет финансироваться миллиардами долларов американской военной помощи, которые США уже передали Украине.

Представитель Пентагона уточнил, что процесс находится на ранней стадии и нацелен на «будущее украинских вооруженных сил». Анализ Минобороны США готовится совместно с украинскими силами и будет готов в течение следующего месяца или двух, добавили источники.

Помимо продолжающейся войны, которая, как пишет СNN, вероятно, будет длительной, США рассчитывают поддерживать украинские силы как минимум пять лет после окончания российской агрессии, отмечает ресурс.

Читайте также:

Если план Пентагона будет одобрен президентом США Джо Байденом, это может привести к многолетним продажам оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки для украинцев, добавляет СNN.

С января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 13,5 миллиарда долларов.

https://www.youtube.com/embed/855m1dtJmys
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пентагон Минобороны США

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X