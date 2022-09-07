Пентагон разрабатывает план помощи ВСУ на пять лет после окончания войны — СNN 7 сентября, 15:46 Если план Пентагона одобрит Байден, это может привести к многолетним продажам оружия Украине (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Минобороны США разрабатывает план долгосрочной поддержки ВСУ, включая как минимум пять лет после окончания войны России против Украины.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на трех источников в американском министерстве.

Пентагон разрабатывает способы поддержки украинских вооруженных сил в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщили источники.

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По их данным, эти усилия возглавляет председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Поддержка будет финансироваться миллиардами долларов американской военной помощи, которые США уже передали Украине.

Представитель Пентагона уточнил, что процесс находится на ранней стадии и нацелен на «будущее украинских вооруженных сил». Анализ Минобороны США готовится совместно с украинскими силами и будет готов в течение следующего месяца или двух, добавили источники.

Помимо продолжающейся войны, которая, как пишет СNN, вероятно, будет длительной, США рассчитывают поддерживать украинские силы как минимум пять лет после окончания российской агрессии, отмечает ресурс.

Если план Пентагона будет одобрен президентом США Джо Байденом, это может привести к многолетним продажам оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки для украинцев, добавляет СNN.



С января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 13,5 миллиарда долларов.

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