Пентагон ответил на возмущения России по поводу решения США поставлять Украине ракетные системы HIMARS

2 июня, 12:21
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В Пентагоне подчеркнули, что у России нет права вето на поставки Украине оружия из США (Фото:defense.gov)

В Пентагоне подчеркнули, что у России нет права вето на поставки Украине оружия из США (Фото:defense.gov)

Пентагон ответил на возмущения России по поводу решения США поставлять Украине реактивных систем залпового огня HIMARS.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Представитель Пентагона Колин Каль в ходе брифинга заявил, что Россия не может запретить США поставлять какое-либо оружие Украине.

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По его словам, США помнят о риске эскалации, но в первую очередь сосредоточены на поддержке Украины.

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«У России нет права вето на то, что мы отправляем украинцам. Эту войну начали не украинцы, а россияне. Украинцы не провоцировали эту войну. Эта война была ничем не спровоцирована. Россияне могут положить конец этому конфликту, когда захотят. Если они боятся эскалации, достаточно одного человека, чтобы сказать «стоп», — подчеркнул представитель Пентагона.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

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В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

  • РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
  • пять противоартиллерийских радаров;
  • две РЛС для обнаружения воздушных целей;
  • 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
  • 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
  • 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 15 тактических автомобилей;
  • запчасти и оборудование.
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Оружие Пентагон Украина Война России против Украины

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