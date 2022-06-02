Пентагон ответил на возмущения России по поводу решения США поставлять Украине ракетные системы HIMARS
В Пентагоне подчеркнули, что у России нет права вето на поставки Украине оружия из США (Фото:defense.gov)
Пентагон ответил на возмущения России по поводу решения США поставлять Украине реактивных систем залпового огня HIMARS.
Война России против Украины — главные события 2 июня
Представитель Пентагона Колин Каль в ходе брифинга заявил, что Россия не может запретить США поставлять какое-либо оружие Украине.
По его словам, США помнят о риске эскалации, но в первую очередь сосредоточены на поддержке Украины.
«У России нет права вето на то, что мы отправляем украинцам. Эту войну начали не украинцы, а россияне. Украинцы не провоцировали эту войну. Эта война была ничем не спровоцирована. Россияне могут положить конец этому конфликту, когда захотят. Если они боятся эскалации, достаточно одного человека, чтобы сказать «стоп», — подчеркнул представитель Пентагона.
1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.
В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:
- РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
- пять противоартиллерийских радаров;
- две РЛС для обнаружения воздушных целей;
- 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
- 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
- 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
- четыре вертолета Ми-17;
- 15 тактических автомобилей;
- запчасти и оборудование.
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