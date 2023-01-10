Пентагон не видит признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины 10 января, 10:13 В Пентагоне не считают, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

Представитель Пентагона заявил, что сейчас нет признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины.

Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

«Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт», — сказал представитель.

По его словам, в Пентагоне считают, что сейчас просто продолжаются совместные учения белорусов и россиян.

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Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.