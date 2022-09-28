«Серьезно относимся». В Пентагоне прокомментировали ядерный шантаж Кремля 28 сентября, 11:01 Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер (Фото:defense.gov)

Несмотря на угрозы России о возможном применении ядерного оружия, Пентагон пока не наблюдает никаких движений со стороны Москвы, которые вызвали бы необходимость к изменению позиций американских ядерных сил.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Очевидно, что мы серьезно относимся к этим угрозам. Но на данном этапе мы не видели ничего, что заставило бы нас корректировать нашу позицию в настоящее время», — заявил он.

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При этом представитель американского оборонного ведомства отказался вдаваться подробности.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.