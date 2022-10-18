Попытаются создать панику. В Пентагоне прокомментировали удары России по объектам критической инфраструктуры и мирному населению Украины 18 октября, 11:27 Оккупанты обстреливают мирное население Украины (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Чиновник Пентагона, комментируя массированные удары страны-агрессора России по мирным жителям и критической инфраструктуре Украины, заявил, что РФ пытается вселить ужас и создать панику.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

По его словам, войска РФ бьют по мирным жителям, чтобы вселить ужас и попытаться создать панику и страх, с идеей, что это каким-то образом уменьшит решимость украинского народа.

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«Я вам скажу, что если вы оглянетесь назад в историю и посмотрите на воздушные кампании, которыми пытались нанести удар по психологии и подавить людей, то это не работает. И если уж на то пошло, вы видели, что в случае с украинцами это привело к увеличению их результата» , — сказал он.

Чиновник заявил, что США будут и впредь поддерживать украинцев и оказывать им поддержку, в которой они нуждаются, поскольку они пытаются вытеснить эти российские силы обратно и защищают свою суверенную территорию.

Утром 18 октября Россия снова ударила по Киеву: по меньшей мере три попадания зафиксированы в объекте энергообеспечения на левом берегу столицы.

В Житомире после удара по объекту энергетики двое раненых, а ночью РФ нанесла удар по Запорожью ракетами и дроном-камикадзе, начался пожар на объекте инфраструктуры.

В ночь на вторник, 18 октября, российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300. Один человек погиб.

Днем ране Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.