«Информационная операция». С помощью псевдореферендумов Россия пытается отвлечь внимание от неудач на фронте — Пентагон 20 сентября, 21:14 Уничтоженная российская военная техника в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Страна-агрессор Россия с помощью заявлений о псевдореферендумах на временно захваченных территориях Украины пытается отвлечь внимание от своих неудач на фронте после успешного контрнаступления ВСУ и повторяет сценарий 2014 года.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер во время брифинга во вторник, 20 сентября, сообщает CNN.



«Это просто информационная операция, призванная отвлечь внимание от тяжелого положения, в котором сейчас оказались российские военные», — прокомментировал он.



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Представитель Пентагона подчеркнул, что США не признают результаты никаких фиктивных референдумов и они ни у кого не вызовут доверия, а Вашингтон и его международные партнеры продолжат оказывать Украине необходимую поддержку.



Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Эстонии Кая Каллас осудили планы Кремля по проведению фейковых референдумов и подчеркнули, что цивилизованный мир не признает их.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.



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