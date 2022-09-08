США отправили Украине сверхточные артиллерийские снаряды Excalibur — Bloomberg 8 сентября, 10:53 Украинский военный (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

США отправили Украине свои сверхточные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы.

Информагентство подчеркнуло, что план пополнения запасов Excalibur — это фактически первое признание того, что Пентагон снабжал снарядами украинские силы.

Официальные лица уклонились от вопросов об Excalibur, несмотря на сообщения о том, что снаряды планировалось предоставить ВСУ, а затем, что они уже использовались в Украине.

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Bloomberg пишет, что Пентагон потратит 92 миллиона долларов из одобренных Конгрессом дополнительных средств «на закупку запасных боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии».

Excalibur впервые был использован в Ираке в 2007 году при громком убийстве лидера Аль-Каиды Абу Джуры и его сообщников. Снаряды способны поразить цель на расстоянии 40,5 километров.

В августе Politico сообщало, что США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины. Их используют для артиллерии 155 миллиметров.

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