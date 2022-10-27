Пентагон опубликовал новую оборонную стратегию, в которой Россия признана острой угрозой

27 октября, 21:17
Поделиться:
Отмечается, что Россия представляет серьезные и постоянные риски для США и союзников Вашингтона (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

Отмечается, что Россия представляет серьезные и постоянные риски для США и союзников Вашингтона (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

Минобороны США опубликовало новую оборонную стратегию. В ней Россия признана «острой угрозой», а Китай «основным вызовом».

«Несмотря на то, что мы фокусируемся на КНР как на основном вызове, Национальная оборонная стратегия также отвечает за острую угрозу со стороны России, что совсем недавно было продемонстрировано дальнейшим неспровоцированным вторжением России в Украину», — говорится в опубликованном документе.

Видео дня

Читайте также:

HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter) В том числе в Крыму. Благодаря HIMARS ВСУ могут поражать большинство целей — Пентагон

Отмечается, что Россия представляет серьезные и постоянные риски для США и союзников Вашингтона, к которым относятся:

  • ядерные угрозы;
  • угрозы крылатыми ракетами большой дальности;
  • кибер- и информационные операции;
  • контркосмические угрозы;
  • химическое и биологическое оружие;
  • подводная война;
  • обширные кампании серой зоны, направленные, в частности, против демократий.

«Презирая независимость своих соседей, правительство России стремится применить силу, чтобы навязать изменения границ и восстановить имперскую сферу влияния. Его обширный послужной список территориальной агрессии включает в себя эскалацию жестокой, ничем не спровоцированной войны против Украины», — сообщается в документе.

Читайте также:

Основные приоритеты новой оборонной программы включают:

  • защиту США, с учетом растущей угрозы со стороны Китая;
  • сдерживание стратегических нападений на США и партнеров;
  • сдерживание агрессии, в то же время готовность одержать верх в конфликте, когда это необходимо, отдавая приоритет вызову Китая, а затем вызову России в Европе;
  • создание устойчивых Объединенных сил и оборонной экосистемы.
https://www.youtube.com/embed/hwmKNLESwis
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Российская агрессия Ядерная угроза Угроза Пентагон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X