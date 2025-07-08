Пентагон объявил об отправке дополнительного оружия в Украину
1 июля США приостановили поставки Украине военной помощи (Фото: defense.gov)
Представитель Пентагона Шон Парнелл объявил, что по указанию президента США Дональда Трампа в Украину направят дополнительное американское оборонительное вооружение.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны США.
«По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет Украине дополнительное оборонительное оружие, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением убийств», — заявил Парнелл.
Он добавил, что американская система оценки военных поставок по всему миру остается действующей и является неотъемлемой частью оборонных приоритетов.
Прекращение помощи США Украине — главное
1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.
2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.
МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.
Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.
Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.
3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем поставляют вооружение Украине, однако в то же время должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.
4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом.
Президент Украины заявил, что она была «лучшей за все время».
Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.
В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».
8 июля президент США подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.