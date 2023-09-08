ВСУ эффективно применяют кассетные боеприпасы и Storm Shadows — Пентагон 8 сентября, 07:52 Украинские военные (Фото:Secretary of Defense Public Affairs/flickr.com)

ВСУ эффективно применяют кассетные боеприпасы и Storm Shadows, заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на вопрос, как Пентагон оценивает эффективность кассетных боеприпасов, которые сейчас использует Украина, Сингх сказала, что «украинцы применяют их эффективно», а также ответственно.

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Сингх добавила, что у украинцев также уже есть ракеты большой дальности Storm Shadows, которые они эффективно используют.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для ведения боевых действий, а это — предоставление помощи в области безопасности, когда мы можем и в том объеме, в котором мы можем», — сказала она на брифинге.

Украина начала использовать предоставленные США кассетные боеприпасы в конце июля. По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерала Александра Тарнавского, такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя.

В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.

В Минобороны Украины подчеркнули, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.