Пентагон официально объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля, 21:51 Пентагон (Фото:оборонное ведомство)

Пентанов официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет включать кассетные боеприпасы.

Во время брифинга заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Халь сообщил, что российские войска применяли кассетные боеприпасы «без разбора» с самого начала войны против Украины. Он добавил, что Украине нужны кассетные снаряды DPICM «для защиты своей суверенной территории».

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По словам Каля, США отправят Украине свои «самые современные» усовершенствованные кассетные боеприпасы двойного назначения DPICM с долей неразорвавшихся боеприпасов менее 2,35%.

Он уточнил, что пакет помощи США будет влючать:

155 миллионов артиллерийских снарядов, в том числе кассетные боеприпасы DPICM;

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов;

бронетранспортеры Stryker;

бронетранспортеры Bradley;

высокоточные авиационные боеприпасы;

различные запасные части и средства оперативного обеспечения.

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