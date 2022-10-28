Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 275 млн долларов 28 октября, 18:44 Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Представительница Пентагона Сабрина Синг во время брифинга заявила, что США выделяют Украине новый пакет помощи на 275 млн долларов, который включает снаряды для РСЗО HIMARS и 125 автомобилей Humvee.

В пакет помощи также входят 500 высокоточных управляемых 155-мм артиллерийских снарядов, стрелковое оружие и патроны, системы дистанционного минирования.

Часть нового пакета помощи включает четыре антенны спутниковой связи, добавила спикер.

Видео дня

15 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Он включает снаряды для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противорадиолокационные ракеты HARM и бронеавтомобили HMMWV.

По данным Пентагона, по состоянию на 14 октября администрация Байдена предоставила Украине помощь в сфере безопасности на сумму больше 18,5 млрд долларов.



NASAMS, Iris-T, Patriot, Hawk. Как Украину закрывают от ракет – Антон Михненко https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY