Пентагон будет обучать украинских военных работе с новыми вооружениями 14 апреля, 09:27 Цей матеріал також доступний українською США обучат украинских военных, как пользоваться новым оружием (Фото:defense.gov)

В Пентагоне заявили, что некоторые из новых видов вооружений, которые США направляют в Украину, потребуют подготовки украинских военных.

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга отметил, что украинским военным потребуется дополнительная подготовка для использования гаубиц и противоартиллерийских радиолокационных станций, которых ранее не было в распоряжении ВСУ.

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По его словам, американские военные все еще работают над форматом обучения, но высказал уверенность в том, что соответствующие тренинги будут организованы «очень быстро».

Кирби отметил, что, скорее всего, представителей ВСУ отправят на европейские базы НАТО для прохождения обучения, после чего они вернутся в Украину и проведут тренинги для всех военнослужащих.

Ранее президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Новый пакет помощи будет включать «новые высокоэффективные системы вооружения», в том числе артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также другое вооружение, приспособленное к «более широкому наступлению, которое Россия готовится начать на востоке Украины».

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