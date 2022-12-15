Кремль не будет диктовать США, какое оружие поставлять в Украину — Пентагон 15 декабря, 23:38 ЗРК Patriot в Словакии (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что Кремль не будет диктовать США, какую военную технику Вашингтон должен отправлять в Украину. Таким образом он прокомментировал реакцию России на новости о возможной поставке ЗКР Patriot для ВСУ.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что возможная поставка ракетных комплексов Patriot в Украину является провокационным шагом и «приведет к непредсказуемым последствиям».

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Комментируя это заявление во время брифинга, Райдер назвал «ироничным и очень показательным», что Россия, которая жестоко напала на своего соседа, уничтожает невинных гражданских и разрушает гражданскую инфраструктуру, решила использовать такие слова, как провокация, чтобы описать системы, предназначенные для спасения жизней.

«Мы не позволим России диктовать, какую военную помощь передавать», — подчеркнул он.

Спикер Пентагона также подчеркнул, что Россия является агрессором и могла бы закончить войну, выведя войска из Украины.

Райден добавил, что он пока не может прокомментировать информацию СМИ о поставках Patriot для ВСУ.

Инфографика: НВ

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе.