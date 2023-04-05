Пентагон о ситуации в Бахмуте: Мы понимаем стратегию Украины, ВСУ способны перейти к следующей фазе боевых действий 5 апреля, 10:22 Пентагон понимает стратегию Украины по обороне Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Пентагон понимает стратегию Украины по обороне Бахмута в Донецкой области. Американская сторона уверена, что у украинских сил есть возможность перейти к следующей фазе боевых действий.



Об этом в ходе брифинга заявил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

По его словам, Пентагон поддерживает тесный контакт с украинским военным командованием, ВСУ и политическим руководством Украины относительно ситуации в Бахмуте и понимает стратегию, которой решила следовать украинская сторона.

Видео дня

«Мы абсолютно точно наблюдаем опустошительные потери в живой силе, которые переживает Россия, когда силы Вагнера, по сути, брошены в мясорубку, а российские войска зафиксированы на позициях из-за надежной украинской обороны», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что у украинских войск есть силы и средства для перехода к новой фазе боевых действий.

«Поскольку мы помогаем им выставить эти недавно обученные силы, у них действительно есть возможности, чтобы быть в состоянии прейти на любую следующую фазу», — добавил представитель Пентагона.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.



