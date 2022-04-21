«Угрозы нет». Пентагон отреагировал на запуск Россией баллистической ракеты 21 апреля, 08:01 Цей матеріал також доступний українською Пентагон не видит угроз в запуске Россией баллистической ракеты (Фото:gregwest98/flickr.com)

В Пентагоне прокомментировали запуск Россией межконтинентальной баллистической ракеты Сармат.

В пресс-службе американского оборонного ведомства сообщили, что не считают этот запуск угрозой для США или союзников.

«Россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому договору СНВ (соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений — ред.) о том, что планирует испытать эту межконтинентальную баллистическую ракету», — говорится в сообщении.

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В Пентагоне отметили, что остаются сосредоточенными на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины.

Накануне российское минобороны сообщило, что на космодроме Плесецк оккупанты произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Об испытаниях доложили российскому диктатору Владимиру Путину.

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