«Угрозы нет». Пентагон отреагировал на запуск Россией баллистической ракеты

21 апреля, 08:01
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Пентагон не видит угроз в запуске Россией баллистической ракеты (Фото:gregwest98/flickr.com)

Пентагон не видит угроз в запуске Россией баллистической ракеты (Фото:gregwest98/flickr.com)

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В Пентагоне прокомментировали запуск Россией межконтинентальной баллистической ракеты Сармат.

В пресс-службе американского оборонного ведомства сообщили, что не считают этот запуск угрозой для США или союзников.

«Россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому договору СНВ (соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений — ред.) о том, что планирует испытать эту межконтинентальную баллистическую ракету», — говорится в сообщении.

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В Пентагоне отметили, что остаются сосредоточенными на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины.

Накануне российское минобороны сообщило, что на космодроме Плесецк оккупанты произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Об испытаниях доложили российскому диктатору Владимиру Путину.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Баллистические ракеты Пентагон Запуск баллистической ракеты

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