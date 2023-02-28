Нет доказательств ненадлежащего использования Украиной американского оружия — Пентагон 28 февраля, 22:39 ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)

США не нашли никаких доказательств того, что американское оружие, которое было передано ВСУ, оказалось за пределами Украины.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на помощницу министра обороны США по международной безопасности Селесту Валландер.

«Вместо этого мы видим, что передовые подразделения Украины ежедневно эффективно используют помощь в обеспечении безопасности на поле боя», — заявила Валландер.

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Она добавила, что США адаптировали свои методы подотчетности к условиям боевых действий, чтобы избежать риска незаконного перенаправления оружия.

Другой высокопоставленный представитель Пентагона, генерал-лейтенант Дуглас Симс, заявил, что сообщений о пропаже оружия из Украины нет, и избавляться от него не в интересах украинцев.