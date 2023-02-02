Пентагон не верит, что Украина сможет отвоевать оккупированный Крым в ближайшее время — Politico 2 февраля, 09:31 Баннер в центре Киева, на котором изображен подорванный Крымский мост (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Пентагоне считают, что Украина не сможет вернуть оккупированный Россией Крым в ближайшее время. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных представителей американского Министерства обороны.

Такую оценку они озвучили в ходе засекреченного брифинга для членов Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам. Чем именно она обусловлена, непонятно, пишет издание. В частности, в брифинге принимали участие зампомощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер и директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.

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По словам трех собеседников Politico, Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро будет способность вытеснить российские войска с полуострова. Четвертый неназванный человек сказал, что брифинг был более двусмысленным, но суть осталась неизменной: «победа Украины в наступлении с целью отвоевания незаконно аннексированной территории не гарантирована».

«Мы не будем комментировать закрытые брифинги, а также говорить о гипотетических возможностях или спекулировать на потенциальных будущих операциях. С точки зрения способности Украины бороться и отвоевать свою суверенную территорию, их отличные результаты в отражении российской агрессии и постоянная адаптивность на поле боя говорят сами за себя», — заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх.

Представитель Вооруженных сил Палаты представителей от комментариев отказался.

20 января глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что защитникам Украины будет сложно военным путем вытеснить российских оккупантов с каждого сантиметра украинской территории в 2023 году, учитывая длину линии фронта.

«Это не значит, что этого не может произойти, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно», — сказал он.

Как пишет Politico, человек, ознакомленный с мнением о словах Милли в Киеве, заявил, что администрация президента Владимира Зеленского была «разозленная» такой оценкой, поскольку Украина готовится к большим наступательным операциям этой весной.

Комментируя сомнения американского генерала, в ГУР Минобороны заявили, что оценки украинской разведки остаются «неизменными и абсолютно адекватными». Ее руководитель Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.

Ранее в Пентагоне говорили, что США поддерживают намерение Украины деоккупировать Крым «любыми средствами и любым оружием».

