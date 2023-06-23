Пентагон поддерживает предоставление Украине кассетных боеприпасов
Российский кассетный боеприпас (Фото:Нацполиция)
Американские военные считают, что кассетные боеприпасы пригодились бы Украины для борьбы с российскими оккупационными войсками, предоставление которых пока не одобрили из-за ограничений Конгресса США и беспокойства союзников
Об этом зампомощника главы Пентагона по вопросам России и Украины Лаура Купер заявила в четверг, 22 июня, пишет Reuters.
По ее словам, с точки зрения эффективности на поле боя Минобороны США считает передачу таких боеприпасов полезной.
«Наши военные аналитики подтвердили, что DPICM будут полезными, особенно против российских окопов на поле боя. Причина, почему вы не увидели прогресса в предоставлении этого потенциала, связана как с имеющимися ограничениями Конгресса на передачу DPICM, так и с беспокойством относительно единства союзников», — сказала Купер.
Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20. ВСУ рассматривают их, в частности, в качестве способа останавливать российскую тактику «мясных волн», которую оккупанты используют при штурмах.
В Конгрессе такую просьбу Киева поддерживали, однако Белый дом выступал против из-за международного договора 2008 года, который запрещает производство, использование и накопление кассетных боеприпасов. Его приняли 123 страны, в том числе 28 членов НАТО. США, Украина и Россия к пакту не присоединялись.
Кассетные (кластерные) боеприпасы, DPICM, предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. Они распадаются на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Применение кассетных боеприпасов по гражданским объектам и мирному населению запрещено — Россия за время полномасштабной войны против Украины неоднократно это нарушала.