Пентагон поддерживает предоставление Украине кассетных боеприпасов 23 июня, 07:52 Российский кассетный боеприпас (Фото:Нацполиция)

Американские военные считают, что кассетные боеприпасы пригодились бы Украины для борьбы с российскими оккупационными войсками, предоставление которых пока не одобрили из-за ограничений Конгресса США и беспокойства союзников



Об этом зампомощника главы Пентагона по вопросам России и Украины Лаура Купер заявила в четверг, 22 июня, пишет Reuters.

По ее словам, с точки зрения эффективности на поле боя Минобороны США считает передачу таких боеприпасов полезной.



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«Наши военные аналитики подтвердили, что DPICM будут полезными, особенно против российских окопов на поле боя. Причина, почему вы не увидели прогресса в предоставлении этого потенциала, связана как с имеющимися ограничениями Конгресса на передачу DPICM, так и с беспокойством относительно единства союзников», — сказала Купер.

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20. ВСУ рассматривают их, в частности, в качестве способа останавливать российскую тактику «мясных волн», которую оккупанты используют при штурмах.

В Конгрессе такую просьбу Киева поддерживали, однако Белый дом выступал против из-за международного договора 2008 года, который запрещает производство, использование и накопление кассетных боеприпасов. Его приняли 123 страны, в том числе 28 членов НАТО. США, Украина и Россия к пакту не присоединялись.

Кассетные (кластерные) боеприпасы, DPICM, предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. Они распадаются на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Применение кассетных боеприпасов по гражданским объектам и мирному населению запрещено — Россия за время полномасштабной войны против Украины неоднократно это нарушала.

