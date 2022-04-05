Беспилотники, Javelin и Stinger. В Пентагоне назвали самое необходимое оружие, которое поставляют Украине
Украинский военный с комплексом Javelin (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
При отправке военной помощи Украине США отдают приоритет поставкам беспилотников, противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
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Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы будем и впредь поддерживать способность Украины защищать себя. Мы будем делать это столько, сколько сможем и как можно быстрее», — сказал он.
По его словам, в настоящее время США осуществляют поставки в рамках пакета военной помощи объемом $800 миллионов, о котором было объявлено в середине марта.
«Поставки в рамках этого пакета прибывали даже в течение выходных. В ближайшие 24 часа будет еще», — добавил он.
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