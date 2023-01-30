В частности, РФ. В Пентагоне назвали армии, являющиеся боевыми единицами наивысшего уровня 30 января, 06:22 Остатки русского солдата (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Пентагоне назвали страны, армии которых являются боевыми единицами самого высокого уровня. Это США, Китай, Франция и Россия.

Об этом Sky News сказал высокопоставленный американский генерал.



По его словам, США больше не рассматривают британскую армию как боевую силу наивысшего уровня. На второй ступени вместе с Британией находятся такие страны, как Германия и Италия.

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«У вас нет первого уровня. Это вряд ли второй уровень», – сказал американский генерал в разговоре с министром обороны Британии Бену Уоллесу.

По мнению Пентагона, Лондону следует отказаться от политики сокращения военных расходов. Однако повышение боеспособности британских Сухопутных войск в этом случае потребуется десятилетие.

По данным экспертов Sky News, Великобритании для улучшения положения необходимо увеличить оборонный бюджет как минимум на 3 млрд фунтов. Сейчас он составляет 48,6 млрд фунтов. Лондон должен отказаться от сокращения численности армии и смягчить правила закупок оружия.