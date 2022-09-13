Пентагон наблюдал за бегством россиян из Харьковской области 13 сентября, 22:15 Пентагон убежден, россиян удивила атака ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Минобороны США фиксировало отступление российских войск в Россию из Харьковской области на фоне контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает СNN.

«Мы видели, как ряд российских войск, особенно на северо-востоке, в Харьковской области, пересекли границу обратно в Россию, когда они отступали от украинского контрнаступления», — заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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Но российские силы по-прежнему остаются на территории Украины, добавил Райдер.

Также, по его словам, США не были удивлены тем, как быстро украинские силы перешли в контрнаступление. Однако Пентагон убежден, именно россиян удивила атака ВСУ.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили уже 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов, а на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

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