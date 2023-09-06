Пентагон испытает межконтинентальную баллистическую ракету 6 сентября, 06:23 Пентагон (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

США уведомили РФ о запланированном испытании баллистической ракеты без вооружения.

Об этом пишет CNN со ссылкой на Министерство обороны США

США уведомили Россию о предстоящем испытании баллистической ракеты без боевой части, запланированном на ночь со вторника на среду, информирует Пентагон.

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без вооружения будет осуществлен с Ванденбергской базы космических сил.

Эти испытания были запланированы несколько лет назад, заявил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер.

Райдер назвал испытания «рутинным», и оно имеет целью проверить эффективность и точность части ядерной триады США, которая состоит из баллистических ракет, атомных подводных лодок и стратегических бомбардировщиков.

«В соответствии со стандартными процедурами, Соединенные Штаты направили уведомление перед запуском, в соответствии с Гаагским кодексом поведения и заранее уведомили российское правительство в соответствии с нашими двусторонними обязательствами», — сказал он.