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Пентагон: Сбитый беспилотник США не нарушал воздушное пространство Ирана

Сегодня, 04:15
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Пентагон: Сбитый беспилотник США не нарушал воздушное пространство Ирана - фото

Official U.S. Navy Page / Flickr

Беспилотник США был сбит на большой высоте в 34 км от территории Ирана

Министерство обороны США предоставило карту полета сбитого Ираном американского беспилотника, подтверждая, что он ни разу за время своей миссии не нарушал воздушное пространство Исламской Республики.

"…Пентагон предоставил журналистам карту, показывающую, что сбитый Ираном беспилотник США был над международными водами, оспаривая утверждения Ирана о том, что беспилотник летел над Ираном", — говорится в сообщении Military Times.

По данным Пентагона, дрон находился над Ормузским проливом и упал в международных водах.

Фото: militarytimes.com

«В момент перехвата RQ-4 находился на большой высоте примерно в 34 км от какой-либо ближайшей точки иранского побережья», — заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джозеф Гастелла.

Он также отметил, что эта «опасная и способствующая эскалации атака носила безответственный характер и произошла вблизи установленных воздушных коридоров между Дубаем (ОАЭ) и Маскатом (Оман), что могло поставить под угрозу мирных жителей».

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Напомним, что Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил , что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

Теги:   Иран Беспилотник Пентагон США

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