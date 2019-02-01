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Пентагон: ИГ может отвоевать территорию в Сирии менее чем за год в отсутствии военного давления

Сегодня, 05:09
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EPA

Исламское государство стремится восстановить халифат в физическом виде

Террористическая группировка Исламское государство может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год, если на боевиков не будет оказываться постоянное давление.

Об этом передает NBC News со ссылкой на два высокопоставленных американских чиновника, знакомых с текстом доклада, подготовленного Пентагоном.

В документе говорится о том, что вывод американских войск из Сирии может привести к тому, что успешное контрнаступление ИГ позволит им за 6-12 месяцев вернуть значительную часть утерянных территорий.

Ожидается, что доклад Пентагона будет опубликован на следующей неделе.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевикамитеррористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.

Теги:   ИГИЛ Война в Сирии Пентагон США Сирия

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