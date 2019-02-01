Пентагон: ИГ может отвоевать территорию в Сирии менее чем за год в отсутствии военного давления
Террористическая группировка Исламское государство может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год, если на боевиков не будет оказываться постоянное давление.
Об этом передает NBC News со ссылкой на два высокопоставленных американских чиновника, знакомых с текстом доклада, подготовленного Пентагоном.
В документе говорится о том, что вывод американских войск из Сирии может привести к тому, что успешное контрнаступление ИГ позволит им за 6-12 месяцев вернуть значительную часть утерянных территорий.
Ожидается, что доклад Пентагона будет опубликован на следующей неделе.
Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевикамитеррористической организации Исламское государство в Сирии.
Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.
Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.