Пентагон проигнорировал неоднократные предупреждения собственных офицеров о том, что для защиты американских баз на Ближнем Востоке от иранских шахедов стоит использовать украинские дроны-перехватчики .

Вскоре после начала войны с Ираном в результате удара беспилотника шахед погибли шестеро американских военнослужащих. Об этом в воскресенье, 15 ноября, написал журналист The Atlantic Саймон Шустер.

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Удар был нанесен 1 марта, на второй день войны США и Израиля против Ирана. Беспилотник шахед пробил крышу административного здания на базе материально-технического обеспечения американских войск в Кувейте и взорвался. Погибли шестеро резервистов армии США, более двадцати получили ранения. Это был самый кровопролитный удар по американским силам за всю войну.

Как пишет издание, еще за несколько месяцев до войны группа старших офицеров армии США, дислоцированных в немецком Висбадене, призвала командование на Ближнем Востоке развернуть дешевые украинские перехватчики, которые к тому времени сбивали более 90% шахедов.

Офицеры передавали своим командирам подробные отчеты: один был датирован декабрем 2025 года, другой — обнародован 23 февраля, за пять дней до начала войны. Часть офицеров, пытавшихся предупредить об угрозе, впоследствии уволили или вынудили досрочно уйти в отставку.

Четкого объяснения того, почему администрация Трампа проигнорировала эти советы, офицеры так и не получили. Впрочем, по их ощущениям, причин было две — высокомерие и политика. Как рассказал изданию высокопоставленный украинский чиновник, в Пентагоне «Хегсет не хотел слышать слово „Украина“».

Один из американских офицеров добавил, что там на упоминание об Украине реагировали — «в лучшем случае» — с насмешкой. С приходом Хегсета прекратились и еженедельные брифинги для министра обороны по поводу войны в Украине, которые проводились при его предшественнике Ллойде Остине.

В Пентагоне не согласились с выводами The Atlantic. Представитель ведомства Шон Парнелл назвал «отвратительными» намеки на то, что американская армия была не готова к войне, и заявил, что Центральное командование создало на Ближнем Востоке самую масштабную в мире систему ПВО.