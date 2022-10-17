Пентагон и ЕС рассматривают возможность финансировать Starlink для Украины — Politico 17 октября, 22:50 Илон Маск (Фото:Patrick Pleul/Pool via Reuters)

Пентагон рассматривает возможность финансировать доступ украинцев к интернет-услугам Starlink, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников. Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис сообщил, что оплату Starlink обсуждают также в ЕС.

Пентагон может оплачивать Starlink из фонда, который использовался для поставок оружия и оборудования Украине, пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников, которые участвуют в обсуждениях.

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Ландсбергис отметил, что тема Starlink стала предметом дискуссии на встрече 27 министров иностранных дел ЕС 17 октября. Он подчеркнул, что доступ к интернету для Украины не должен оставаться в руках одного «сверхмощного» человека, который может «однажды проснуться и сказать: «Я уже не хочу это делать, и все».

«Я подумал, что, вероятно, гораздо лучше иметь это как договорное соглашение между, скажем, коалицией стран, которые могли бы приобрести услугу господина Маска, услугу Starlink, предоставлять ее украинцам и продолжать предоставление ее украинцам», — сказал Ландсбергис.

14 октября SpaceX Илона Маска сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу системы связи Starlink в Украине. Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины.

В компании миллиардера сообщили, что до конца года нужно потратить около 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов.

Позже Илон Маск подтвердил, что продолжит финансировать услуги Starlink для Украины, несмотря на предыдущие заявления о прекращении бесплатного использования сервиса.