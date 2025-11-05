В Пентагоне (Министерстве войны США) разработали специальный меморандум по поводу инвестиций в оборонные компании, а также грантов, ссудов и другие стимулы в целях ускорения разработки вооружений.

Об этом 5 ноября сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомилось с проектом документа.

«Этот меморандум без даты и подписи, копия которого попала в распоряжение Bloomberg News, является последним шагом в реализации цели администрации президента Трампа по решению проблемы, существующей уже несколько десятилетий — крайне медленный процесс закупок, в результате которого затраты на оружие часто превышают бюджет и оно поставляется с многолетним опозданием, а иногда к моменту появления на рынке уже устаревает», — пишет издание.

Предлагаемые в документе меры могут порадовать относительно небольшие технологические компании и стартапы, которые стремятся получить доступ к сотням миллиардов долларов, которые в прошлые годы в основном уходили корпорациям Boeing Co., Lockheed Martin Corp. и General Dynamics считает Bloomberg.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил, что ведомство «не будет комментировать утечки документов, предварительные решения или иное».

В меморандуме установлен жесткий график, включая 60-дневный срок для каждого подразделения военного ведомства на представление плана по выполнению приказа. Новые руководящие принципы заключения контрактов, направленные на «создание четких стимулов для своевременной поставки», должны быть представлены в течение 180 дней, говорится в документе.

Согласно проекту меморандума, глава Пентагона Пит Хегсет пересмотрит систему закупок оружия, начиная с изменения названия, заменив «Систему закупок в сфере обороны» на «Систему закупок в сфере ведения боевых действий».

Ожидается, что Хегсет будет опираться именно на новую концепцию, когда 7 ноября будет выступать с речью под названием «Арсенал свободы» перед руководителями оборонной промышленности США, пишет издание.

Как отмечает Bloomberg, наиболее интересным для компаний, желающих выйти на рынок вооружений, в меморандуме будет раздел под подзаголовком «Модернизация контрактов с четкими стимулами для промышленности».

«В нем установлен 180-дневный срок для нового подразделения по экономической обороне, чтобы предоставить новые руководящие принципы заключения контрактов и „Справочник по современным коммерческим контрактам и структурам соглашений“, в соответствии с которыми Пентагон будет размещать капитал с помощью грантов, вариантов кредитования, обязательств по закупкам и инвестиций», — подытожили в издании.

30 октября президент США Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству войны.

Этому предшествовали испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также в РФ были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синява и двух крылатых ракет Х-102.

29 октября российский диктатор Владимир Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.

Затем в Кремле заявили, что запуск Буревестника якобы не является ядерными испытаниями и пригрозили США «ответными действиями» в случае тестового запуска ядерного оружия.