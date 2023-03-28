Пентагон готовит игральные карты для ВСУ с фото западной техники. В колоде есть оружие, передачу которого еще не подтвердили 28 марта, 20:19 Карты будут напечатаны в течение следующего месяца (Фото:The New York Times)

Пентагон готовит игральные карты с изображениями 52 различных систем вооружений НАТО, чтобы помочь украинским военным разобраться в западной технике. В колоде есть образцы оружия, о поставках которого еще не объявили публично.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Управление подготовки кадров и разработки военных доктрин армии США.

Пентагон придумал новый тренировочный инструмент — набор игральных карт с изображениями 52 различных танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских орудий и других систем вооружений производства НАТО, а также два джокера.

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Идея, по словам спикера управления Эндрю Харшбаргера, состоит в том, чтобы позволить солдатам быстро «идентифицировать вражескую технику и отличать ее от дружественных сил».

В своем заявлении Харшбаргер не говорил, что новые карты нацелены именно на помощь Украине в борьбе с Россией. Но он подчеркнул, что их можно использовать для обучения военных опознавать «оборудования НАТО, которое распространилось на страны, не входящие в НАТО».

В колоде нет явной иерархии, пишет NYT. Зенитная установка Gepard немецкого производства — это семерка пик, шестерка треф — система M142 HIMARS, а французская гаубица Cesar — двойка червей. Одним из джокеров является Stinger.

Фото: The New York Times

Некоторые карты могут непреднамеренно раскрыть информацию о военной помощи, которую тайно передают Украине западные страны, говорится в статье. Червовым валетом, например, является вертолет UH-60 Black Hawk американского производства, один из которых, как недавно выяснилось, находится в распоряжении украинской военной разведки.

Фото: The New York Times

Точно так же Франция все еще не подтвердила, что отправит свои основные боевые танки Leclerc в Украину. Танки Leclerc — восьмерка червей в новой колоде.

Карты будут напечатаны в течение следующего месяца, и, по словам официальных лиц, ожидается, что они будут доступны для американских, натовских и украинских войск.