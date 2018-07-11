11 июля 2018, среда

Пенс поделился ожиданиями от встречи Трампа и Путина

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Пенс надеется, что Трамп сможет наладить отношения США и РФ

Пенс надеется, что Трамп сможет наладить отношения США и РФ

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что основной целью встречи главы Белого дома Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным является восстановление двухсторонних отношений.

Он отметил, что основными темами переговоров будут Сирия и Украина, передает Интерфакс-Украина.

"Как президент заявлял неоднократно, он всегда верит в переговоры. Он верит в то, что нужно садиться с лидерами других стран друг напротив друга и определять, есть ли способ добиться прогресса в отношениях. Я думаю, что он направляется на этот саммит во многом с таким настроем", - заявил Пенс.

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Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

По словам Трампа, стороны обсудят конфликты в Украине и Сирии, а также вмешательство России в выборы президента США.

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