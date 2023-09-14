Байден назначил спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины

14 сентября, 18:55
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Пенни Притцкер и Энтони Блинкен (Фото:Энтони Блинкен / X)

Пенни Притцкер и Энтони Блинкен (Фото:Энтони Блинкен / X)

В четверг, 14 сентября, президент США Джо Байден назначил Пенни Притцкер специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он также уточнил, что Притцкер будет работать с правительством Украины, международными партнерами и частным сектором над ускорением экономической трансформации Украины.

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Других деталей он не раскрыл.

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Притцкер — бывший министр торговли США с «глубокими родственными связями с Украиной».

21 июня Блинкен заявил, что США предоставят на восстановление Украины более $1,3 млрд.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает в ближайшее время получить следующий транш от МВФ на $900 млн.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Пенни Притцкер Война России против Украины Восстановление Украины

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