Байден назначил спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины
Пенни Притцкер и Энтони Блинкен (Фото:Энтони Блинкен / X)
В четверг, 14 сентября, президент США Джо Байден назначил Пенни Притцкер специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также уточнил, что Притцкер будет работать с правительством Украины, международными партнерами и частным сектором над ускорением экономической трансформации Украины.
Других деталей он не раскрыл.
Притцкер — бывший министр торговли США с «глубокими родственными связями с Украиной».
21 июня Блинкен заявил, что США предоставят на восстановление Украины более $1,3 млрд.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает в ближайшее время получить следующий транш от МВФ на $900 млн.