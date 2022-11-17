«Конец эпохи». Пелоси заявила, что не будет лидером демократов в новом составе палаты

17 ноября, 19:50
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Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что не будет лидером демократов в новом составе палаты, так как у республиканцев будет большинство.

Об этом сообщает CNN.

Пелоси в своей речи также добавила, что она по-прежнему останется членом Конгресса.

Пелоси заявила в отдельном заявлении в среду, 16 ноября, что демократы палаты представителей «бросили вызов ожиданиям» на промежуточных выборах. Тогда она не заявила о своих планах на будущее.

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Телеканал называет такое решение Пелоси «концом эпохи в Вашингтоне».

28 октября стало известно, что в Сан-Франциско неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа.

8 ноября она заявила, что нападение на ее мужа повлияет на ее дальнейшую политическую карьеру.

В августе Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что стало первым мероприятием с участием чиновника США такого ранга за последние 25 лет. Визит вызвал возмущение Китая, считающего Тайвань своей территорией. КНР мгновенно привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности и обвинила Пелоси в раскачивании ситуации.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Конгресс США Демократическая партия США Выборы в Конгресс Нэнси Пелоси

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