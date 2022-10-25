Пелоси заверила, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины 25 октября, 04:06 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что поддержка Украины не изменится в результате промежуточных выборов.

Об этом сообщает CNN.

«Поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной, то есть в Палате представителей и в Сенате, и она начинается в Белом доме с нашего президента», — заявила Пелоси.

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Она также прокомментировала заявления о том, что США «не дают Украине карт-бланш» в войне против РФ.

«Кто-то сделал заявление: „Мы не даем Украине карт-бланш“. Мы никогда не давали карт-бланш Украине. Таким образом вывод, который можно сделать из этого, заключается в том, что мы не будем оказывать им помощь. Это неправда. И то, что был выставлен карт-бланш, это неправда. Это очень честные отношения во имя демократии и свободы во всем мире», — сообщила Пелоси.



8 ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут заполняться все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате, а также избираться губернаторы в 39 штатах и территориях страны. В данный момент большинство в Сенате и Конгрессе составляют демократы.

