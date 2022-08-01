Пелоси посетит Тайвань, представители Пентагона работают круглосуточно, обеспечивая ее безопасность — CNN 1 августа, 13:57 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского правительственного чиновника и официального представителя США.

По словам тайваньского чиновника, ожидается, что Пелоси останется в Тайване на ночь. Пока неясно, когда именно она приземлится в Тайбэе.

Официальный представитель США добавил, что представители Министерства обороны работают круглосуточно, отслеживая любые передвижения китайцев в регионе и разрабатывая план по обеспечению ее безопасности.



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27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа.



Если бы Пелоси посетила Тайвань, это стало бы первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня, заявив, что лидер Соединенных Штатов «играет с огнем».

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В программе визита поездки на Тайвань нет.

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