Пелоси может посетить Тайвань в ближайшие несколько дней — журналист 29 июля, 18:43 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может состояться уже в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщил журналист Washington Post Джош Рогин.

«Дипломатические источники говорят, что поездка спикера Пелоси на Тайвань ожидается, (произойдет это) в начале ее азиатского турне», — написал он.

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Репортер добавил, что в офисе Пелоси ему сообщили, что «визит возможен, но не подтвержден».

«Пока она не приземлится, все может измениться, но она собирается», — добавил Рогин.

28 июля издание The South China Morning Post сообщило, что Тайваню придется столкнуться с проблемой безопасности и политическим влиянием, если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит остров.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Если Пелоси посетит Тайвань, это будет первая поездка представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

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