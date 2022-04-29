«Настроены очень оптимистично». В Конгрессе США готовы поддержать запрос Байдена на $33 млрд для Украины 29 апреля, 03:57 Цей матеріал також доступний українською Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс США готов поддержать запрос Белого дома на $33 млрд помощи Украине.



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Конгресс США готов поддержать запрос президента Джо Байдена на выделение $33 млрд помощи Украине.

Об этом заявила спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси федерального органа, передает Укринформ.

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«Мы настроены очень оптимистично, поскольку имеем мощную двухпартийную поддержку», — заявила Пелоси.



Также Конгресс готов поддержать запрос о привлечении российских чиновников и олигархов к ответственности за развязанную против Украины войну.

По словам Пелоси, сейчас Конгресс работает над решением многих важных вопросов. При этом, по ее словам, нет сомнений в том, что эти запросы будут утверждены.

Пелоси добавила, что США готовы выделять помощь в необходимых Украине объемах, в том числе в сфере обороны, экономики и гуманитарных потребностей.

Спикерка нижней палаты Конгресса напомнила, что на прошлой неделе встречалась с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, и эти вопросы были предметом обсуждений.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США приняла в целом символический законопроект, призывающий президента Джо Байдена продать подсанкционные предметы роскоши российских олигархов для оказания дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине.

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