Китаю нужна «посредственная» Россия. Пекин рассматривает Москву как прикрытие собственного северного фланга — эксперт 11 марта, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:Спутник/Алексей Дружинин/Кремлин via REUTERS)

Пекину не нужна ни слишком слабая, ни слишком сильная Россия, ведь Китай рассматривает ее как «прикрытие» собственного северного фланга, позволяющего сконцентрироваться на противодействии Японии, заявил в эфире Радио НВ аналитик, аспирант Цзилинского университета Петр Шевченко.

«Китаю выгодна именно „посредственная“ Россия. То есть и не очень слабая и не очень сильная. Если она будет слабой, то для Китая повысится риск на северном фланге», — сказал Шевченко.

Он добавляет, что все китайские геополитические стратеги аргументируют необходимость сотрудничества с Россией для обеспечения стабильности на собственном северном фланге, ведь хаос в РФ заставит Пекин забрать часть ресурсов с юга, где они все сосредоточены на Тайване.

«Но если Россия станет очень сильной, как стал в свое время СССР, тогда Китай отойдет от этого сотрудничества и начнет группироваться с кем-то против более сильного соперника, которого он считает более опасным», — резюмировал аналитик.

Накануне Китай впервые назвал войну РФ против Украины войной. Глава китайской дипломатии Ван И выразил надежду, что война, которую против Украины начала Москва, прекратится как можно скорее.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что вторжение России в Украину «смутило» президента Китая Си Цзиньпина, а его разведка «похоже, не сообщила ему, что должно произойти».

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Ранее Пекин прямо не осуждал вторжение России в Украину и не вводил санкции против Москвы. По мнению аналитиков, китайские банки и компании опасаются вторичных санкций, если сотрудничают с коллегами из России, пишет CNN. Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину советник Байдена Джейк Салливан предупреждал: если РФ решится на нападение, санкции против нее повлияют и на Китай.

Также Китай и РФ разделяют стратегические интересы. 4 февраля во время встречи российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина они приняли совместное заявление о своих геополитических позициях и подписали еще 15 документов. Лидер Китая поддержал требования Кремля к Западу в отношении гарантий безопасности о нерасширении НАТО, которые, в частности, предполагали неприсоединение Украины к Альянсу.

До полномасштабного вторжения в Украину, которое РФ совершила 24 февраля, британское агентство Bloomberg сообщило, что президент КНР Си Цзиньпин мог просить своего российского коллегу Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, состоявшейся в Пекине 4—20 февраля.

11 марта — 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах раздались взрывы.

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