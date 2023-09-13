Китай потребовал от Подоляка объясниться по поводу его заявлений о «слабом интеллектуальном потенциале» 13 сентября, 17:30 Флаг Китая (Фото:JOHNNY CUI / Pixabay)

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, где он заявил о «слабом интеллектуальном потенциале» стран Индии и Китая.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала у Подоляка дать разъяснение по поводу своих заявлений, сообщает пресс-служба МИД КНР.

Представитель также уточнила, что Пекин «всегда занимал ответственную позицию» по вопросу войны России против Украины. При этом в пресс-релизе китайская сторона снова назвала войну «украинским кризисом».

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«Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование», — заявила Мао Нин.

По ее словам, украинские официальные лица должны «тщательно проанализировать» позицию Китая по «украинскому вопросу» и выработать правильное отношение к ней.

«Я не имею представления о предпосылках данного заявления. Он должен дать разъяснение и объясниться», — дала совет самому Подоляку китайский дипломат.

12 сентября в интервью журналистке Наталье Влащенко Подоляк рассказал о «проблемах» Китая и Индии.

«В чем проблема Индии, Китая и так далее… Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал у этих стран, к сожалению», — сказал он.

Советник главы ОП добавил, что эти страны, в частности Индия, вкладываются в науку, но «это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир».

