Пекин отменил переговоры с делегацией из Канады из-за задержания финдиректора Huawei Сегодня, 00:51 15 Цей матеріал також доступний українською Канадская сторона намерена сделать все необходимое, чтобы договориться о проведении переговоров

Китай отменил переговоры с торговой делегацией из канадской провинции Британская Колумбия в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, передает телеканал CBC со ссылкой на заявление министра труда, торговли и технологий провинции Брюса Ралстона.

По его словам, китайская сторона отменила запланированную на вторник, 11 декабря, встречу "из-за продолжающихся международных судебных разбирательств", связанных с финдиректором Huawei.

Как отметил министр, канадская сторона намерена сделать все необходимое, чтобы договориться о проведении переговоров "при ближайшем подходящем случае".

По информации телеканала, переговоры касались сотрудничества стран в лесопромышленной сфере.

Ранее МИД Китая вызвал посла США, чтобы выразить "решительный протест" в связи с арестом в Канаде Мэн Ваньчжоу.

Напомним, Ваньчжоу задержали в Канаде в начале декабря. США запрашивают ее экстрадицию по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.

Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, заявила, что ей неизвестно о каких-либо противоправных действиях своего финдиректора.

МИД Китая потребовал у посла Канады в Пекине немедленно прекратить преследование Ванчьжоу.