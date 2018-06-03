Пекин откажется от достигнутых соглашений с США в случае введения пошлин на китайский товар

Представители Китая и США в ходе экономических переговоров в Пекине

В переговорах в Пекине между китайским вице-премьером Лю Хэ и министром торговли США Уилбором Россом китайская сторона отметила "позитивный прогресс", однако пообещала, что откажется от дальнейшего сотрудничества в торговле, если США введут санкции или пошлины на товары из Китая, передает Xinhua.

"Чтобы консенсус, достигнутый в Вашингтоне, начал действовать, обе стороны переговоров сошлись во мнениях относительно некоторых вопросов в области сельского хозяйства и энергетики, и достигли позитивного и конкретного прогресса", - сказано в заявлении.

При этом в случае повышения тарифов Пекин готов отказаться от результатов, достигнутых в переговорах.

"Все экономические и торговые результаты переговоров не вступят в силу, если американская сторона введет какие-либо санкции, в том числе повышение тарифов", - отметила китайская сторона.

Необходимость в переговорах между США и Китаем возникла после того, как две крупнейшие экономики мира пригрозили друг другу санкциями в десятки миллиардов долларов, что могло привести к торговой войне.

Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Речь шла о товарах на 60 миллиардов долларов. В ответ на действия США Китай пообещал повысить пошлины на 128 товаров из США.

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