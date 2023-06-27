«Принято решение — мочить». Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным по остановке бунта Пригожина 27 июня, 15:49 Лукашенко и Путин (Фото:Администрация президента РФ/Распорядительная дирекция президента РФ/Рассказ через REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали переговоров о прекращении бунта ЧВК Вагнера, возглавляемого ее главарем Евгением Пригожиным. Об этом сообщает пропагандистское издание Belta.

Белорусский диктатор рассказал, что с 8 часов утра 24 июня ему поступила «тревожная информация о ситуации в России», а Комитет госбезопасности доложил о желании российского диктатора Владимира Путина поговорить.

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Он сообщает, что в ходе разговора задал Путину несколько вопросов, в том числе и о противодействии бунту Пригожина, и «понял, что ситуация сложная».

Лукашенко также добавил, что самым опасным была не ситуация, а якобы решение, которое мог принять Путин.

«Самое опасное, как я понял, — это не в том, какой она была, ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение — Мочить», — заявил Лукашенко.

После чего самопровозглашенный президент Беларуси сообщил о предложении «не спешить» и поговорить с Пригожиным, на что Путин якобы ответил, что это «бесполезно».

Позже диктаторы якобы искали связи с лидером боевиков ЧВК Вагнера, и с помощью ФСБ установили три канала, которыми собирались «разговаривать с Ростовом».

Ранее в пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Именно тогда его видели на публике в последний раз. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану». Первое заявление после бунта он сделал 26 июня.