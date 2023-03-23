Премьер Испании едет к Си Цзиньпину в Китай. Обсудят войну против Украины 23 марта, 12:10 Педро Санчес (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Премьер-министр Испании Педро Санчес отправится с визитом в Китай на следующей неделе. Среди прочего на повестке будет полномасштабная война России против Украины.

Об этом CNN рассказал его старший помощник.

По его словам, Си Цзиньпин пригласил Санчеса в КНР по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Мадридом и Пекином. В то же время в Министерстве иностранных дел Китая в четверг, 23 марта, заявили, что не имеют такой информацией.

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Испанский премьер посетил Киев в феврале. Страна пообещала Украине шесть танков Leopard 2A4 и не исключает, что количество может увеличиться.

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

FT сообщила, что после визита в главу Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Однако, по словам президента Украины, Пекин пока не подтвердил этого.