«Это подыграет нам». Как вступление Швеции и Финляндии в НАТО пойдет на пользу Украине — интервью с нардепом 17 мая, 20:31 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Флаг НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО и отказ от нейтрального статуса полезны для Украины в получении членства в Альянсе без ПДЧ, рассказал Радио НВ Егор Чернев, народный депутат от Слуги народа, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

— Против нас, я считаю, существенно сработала довольно бестолковая паническая аналитика о том, что Украина выдержит 72 часа и сложится. Сейчас вектор диаметрально изменяется. Пропорционально ли меняется отношение в плане укрепления коалиции и помощи Украине, как вы считаете?

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— Совершенно верно, изменилось отношение западного мира к Украине. Изменилось на самом деле и отношение России к Украине, потому что они считали, что у Украины нет боеспособной армии, нет собственного народа, который будет защищать интересы и свою страну. Что здесь есть хаос, есть люди, которые будут ждать с цветами российскую армию. К сожалению, где-то сходились такие оценки по поводу нашей устойчивости с западными партнерами, не всеми, но тем не менее. Сейчас это меняется, меняется не только отношение к Украине, но и отношение к России, что тоже важно. Потому что еще три месяца назад все же если не большинство, то некоторые страны Европейского Союза считали, что лучше договариваться с Путиным, лучше не подпускать Российскую Федерацию к Китаю и как-то идти ей на уступки. Сейчас все больше и больше стран верят в нашу победу, я думаю, что в принципе в Европейском Союзе и Северной Атлантике не осталось не верящих в нашу победу. И действительно, нам готовы помогать и вооружением, и финансово, и санкционно давить на Российскую Федерацию. Вместе с тем, вы видите как изменилась позиция даже той же Германии или Франции по отношению к Российской Федерации, которая уже готова до конца этого года, например, не покупать у Российской Федерации нефть.

— А страх перед Российской Федерацией у них уже прошел?

— Скажем так, такого панического страха, как был до вторжения, у них не было, потому что они как раз опасались того, что сделает Россия. Каждый раз, когда мы говорили о том, что нам следует делать следующие шаги к нашему членству в НАТО, в частности получение ПДЧ; каждый раз где-то между строк, где-то прямо нам говорили «ну мы же не хотим провоцировать Россию». И пока России удавалось поддерживать этот миф о второй армии мира, этот страх был. Сейчас, я думаю, этого страха уже нет, сейчас они понимают, что фактически российская армия — это такой большой фейк. Но вместе с тем они понимают, что Россия является ядерным государством и здесь все же это нужно учитывать.

— Скажите, по вашему мнению, цивилизованный мир, уже избавившись от этого страха перед страной-убийцей, имеет понимание, что дальше делать с Российской Федерацией?

— Здесь интересно, потому что, во-первых, эти клыки, я думаю, что это как раз украинская миссия, миссия нашего государства вырвать эти клыки Российской Федерации, к сожалению, или к счастью. Поставить все же эту финальную точку в 400-летнем противостоянии с агрессивным и безумным соседом. И в Европе или в западном цивилизованном мире пока я не вижу единой позиции, которая является финальной победой: смена режима, выход Украиной на государственные границы 2014 года, распад России, денуклеаризация, лишение статуса ядерного государства. Они обсуждаются, все эти потенциальные сценарии обсуждаются, но кроме наших пожеланий эти пожелания должны коррелироваться с возможностями. Конечно, для смены режима украинская армия должна зайти, видимо, в Кремль, пока таких сил и средств у нас нет. Но вместе с тем строить взаимоотношения, как до этого точно никто не будет. На сегодняшний день вся санкционная политика, вся санкционная машина Европейского Союза, западных партнеров направлена фактически на разрушение экономики Российской Федерации. Как минимум до того момента, пока не закончится война и пока не будут освобождены все территории нашего государства. Вместе с тем, угроза будет оставаться и все это понимают, потому что… Знаете, чтобы не случилась такая история, как была в послевоенной Германии после Первой мировой войны, когда они проиграли, а Гитлер сыграл на этих чувствах того, что они были побеждены. И все получили Вторую мировую войну, когда Германия перегруппировалась и снова трагедия пришла во многие страны. Поэтому здесь нужно сделать все-таки выводы, и я думаю, что западные государства сделают эти выводы. И не только санкционная политика, но и ограничения Российской Федерации на мировой арене будут результатом войны. Но прежде нужно эту войну выиграть и эту войну закончить. А дальше я думаю, какое-то взаимодействие будет выстраиваться.

— А среди тех, кто будет делать выводы, место украинскому народу, который сейчас ведет эту войну, платит своей кровью и жизнью за всю цивилизацию?

— Во-первых, это совершенно ясно мы понимаем, что это реалии и, к счастью, это уже понимает западный мир, что мы здесь воюем не только Украина с Россией, а все же демократический мир с авторитарным. И в Европе, у западного мира уже нет никаких колебаний, что в планах Российской Федерации Украина была лишь первым этапом, плацдармом для дальнейшего пришествия в Польшу либо в страны Балтии. Поэтому здесь совершенно ясно это понимание есть, это во-первых. Во-вторых, будет ли Украина при принятии этих решений? Конечно да, она будет. Более того, влияние Украины в мире сегодня выросло до невероятных высот с начала нашей независимости. Я думаю, что после окончания войны Украина будет как минимум региональным лидером, устанавливающим правила в Восточной Европе; как максимум, я думаю, что будет пересмотрено и наше место в международных организациях, и место Российской Федерации, в частности, в ООН, которая фактически сегодня является, давайте прямо говорить, импотентной организацией. И вообще будет пересмотрен мировой порядок. Все же эта война всколыхнула демократический мир, засыпавший последние несколько десятилетий, не хочу говорить деградировал, но засыпавший. В то время когда более авторитарные, агрессивные режимы начинали диктовать свои правила, и это не только Российская Федерация. Сейчас западный мир проснулся, надеюсь, что надолго и всерьез, и здесь уж точно будет место Украине за столом, тем более что мы платим такую цену за демократию и ценности всего западного мира сегодня здесь, в Украине.

— Очень интересное заявление поступило: временная поверенная Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин считает, что у Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа плана действий по членству, как Финляндия или Швеция, к примеру, потому что это не обязательная часть процедуры вступления. Это заявление, очевидно, что это концентрация американской позиции по отношению к нам, как дальше будут разворачиваться события? Действительно ли с таким темпом Украина может получить членство в НАТО без плана действий по членству, что существенно сократит этот период вступления?

— Здесь очень интересно, во-первых, так симптоматично, что это заявление прозвучало от официального лица Соединенных Штатов. Не от парламентария, не от конгрессмена или сенатора, которые в принципе свободны в своих высказываниях больше официальных представителей. Поэтому я считаю, что это очень взвешенное заявление, поэтому довольно интересные перспективы для Украины вырисовываются. Нужен ли нам ПДЧ? Я напомню, что ПДЧ был введен только в 1999 году, в эту страну принимались без ПДЧ в Альянс. ПДЧ — это фактически план действий, которые нужно подтянуть стране для того, чтобы ее приняли в состав НАТО. Мы фактически с того же 2008 года, после бухарестского саммита, выполняем так называемые ГНП — годовые национальные программы. Это де-факто и является выполнением ПДЧ, потому что ПДЧ состоит каждый раз из годовой национальной программы, но это просто юридически не оформлено у нас из-за того же ПДЧ. И мы многое, я на последних встречах на Парламентских ассамблеях НАТО, с натовцами, с парламентариями других стран когда общался, как раз и доказывал, что смотрите, мы же можем сравнить Украину образца 2008 года и Украину образца 2021 года, мы сделали безумный прорыв. И если тогда мы говорили о ПДЧ, то сейчас уже мы должны говорить о членстве. За эти 13 лет мы сделали очень многое в сфере реформирования не только армии, но и в принципе в реформах. ПДЧ не только о стандартах армии, это и о борьбе с коррупцией, и о стандартах демократии, свободе слова и т. д. И на сегодня, если страна № 1, скажем так, у НАТО, от которой зависит очень многое во всем Альянсе и от слова которой зависит очень многое в Альянсе, видит возможность Украины вступления в НАТО без ПДЧ, я думаю, что такой шанс у нас появляется. Фактически ПДЧ — это формальность в данном случае, если мы говорим об Украине.

— То, что сейчас Украина адаптирует, я так скажу, западные виды вооружений, речь идет не только о вооружении, потому что мало получить пушки. Это система управления обязательно, это система связи, одним словом, это то, что отличает западные армии от таких, которые есть в Российской Федерации, например. Это и есть наш путь быстрой интеграции в оборонный союз?

— У нас есть силы специальных операций, фактически последние несколько лет выстраивавшиеся по стандартам НАТО. Это был такой подход с самого начала, чтобы построить одну структуру, а затем распространить ее на все рода войск. Сейчас это происходит действительно по факту, сейчас нам предоставляется вооружение, сейчас нам предоставляются средства коммуникации, оперативная информация, с нами все больше и шире делятся информацией разведки стран — членов НАТО. Нас интегрируют в процесс де-факто все глубже и глубже, и это получение полутора или почти два года назад Enhanced Opportunities Partnership (EOP), это позволило нам за последние полтора года еще больше интегрироваться на оперативном уровне и уровне обмена информацией, обмена данными. То есть да, мы с каждым днем, особенно во время войны, в военной сфере интегрируемся в эти натовские процессы и стандарты. Но опять же подчеркну, что НАТО — это не только о военных стандартах, но и о других стандартах, где мы должны отвечать всем тем требованиям, от экономики до свободы слова.

— Я так понимаю, что Путин и российское руководство смирилось с тем, к чему привела их политика, это вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический Альянс. И с этим нет проблем, а вот с Украиной есть территориальные споры. В НАТО на такие сигналы из бункера, как с потустороннего мира, учитывают?

— Давайте разложим это на две составляющие. Во-первых, вступление Финляндии и Швеции во многом подыгрывает нам, во-первых, из-за того, что это рассеет силы Российской Федерации, которые должны быть усилены у границы, имею в виду у новой границы с НАТО, Финляндии и Швеции, это войска, которые будут использоваться против Украины. Во-вторых, это политический проигрыш Путина, требовавшего еще три месяца назад от НАТО отойти на границы 1997 года, а сегодня имеет плюс 1200 километров, и это тоже играет в нашу пользу, потому что внутри российских элит начались и уже начинаются вопросы, а почему же мы все же страдаем из-за санкций и где тот гениальный замысел о перераспределении мирового порядка.

— Российские элиты должны понять, что они страдают из-за планов путина расширить НАТО, как стало ясно. Что касается Украины, я очень кратко спрошу: когда Украина может стать членом НАТО, как вы считаете?

— Я думаю, что это будет после войны. И здесь все эти вопросы относительно вооруженных конфликтов, может ли или не может страна стать членом НАТО, имея территориальные претензии или территориальные конфликты, это все же не соответствует действительности. Ни один официальный документ не соответствует этому, но мы четко понимаем, что пока идет война, конечно, что мы не можем стать членами НАТО. Но после того, я думаю, что наши шансы стать членами растут в геометрической прогрессии, прежде всего из-за того, что страны — члены НАТО понимают, что Украина может добавить в общую обороноспособность, а не быть просителем всей этой обороны.

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