Не вижу другого завершения войны, кроме победы Украины — Павел
Петр Павел и Владимир Зеленский (Фото:Петр Павел/Тwitter)
Президент Чехии Петр Павел во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что не видит другого варианта завершения войны, кроме как победы Украины.
«Мы боролись за свою независимость и могли самостоятельно принимать решение, к какой организации хотим принадлежать. Поэтому я убежден, что мы Украину должны поддерживать. Я не вижу другого разрешения войны, чем украинская победа, поскольку если бы, не дай Бог, победила Россия, то все ценности наши были бы уничтожены», — заявил президент Чехии.
Он также подтвердил, что Чехия будет продолжать поддержку украинской армии, а также заинтересована помогать с восстановлением Украины не только после войны, но и сейчас. В частности, на следующей неделе Украину посетят представители чешского бизнеса, которые заинтересованы в инвестициях.
Петр Павел также очертил, что поддерживает вступление Украины в НАТО после завершения войны. Президент подчеркивает, что это является интересом Чехии.
«Украина будет говорить с союзниками НАТО на равных, и коммуникация между Украиной и странами НАТО перейдет на другой уровень. Здесь необходимо четко сказать, что в интересах Чешской Республики, чтобы в момент, когда война закончится, Украина начала переговоры о вступлении в НАТО», — заявил Павел.
В четверг, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел визит в Болгарию. После этого глава государства отправился в Чехию, где провел встречу с чешским коллегой Петром Павелом.