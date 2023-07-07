Не вижу другого завершения войны, кроме победы Украины — Павел 7 июля, 00:38 Петр Павел и Владимир Зеленский (Фото:Петр Павел/Тwitter)

Президент Чехии Петр Павел во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что не видит другого варианта завершения войны, кроме как победы Украины.

«Мы боролись за свою независимость и могли самостоятельно принимать решение, к какой организации хотим принадлежать. Поэтому я убежден, что мы Украину должны поддерживать. Я не вижу другого разрешения войны, чем украинская победа, поскольку если бы, не дай Бог, победила Россия, то все ценности наши были бы уничтожены», — заявил президент Чехии.

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Он также подтвердил, что Чехия будет продолжать поддержку украинской армии, а также заинтересована помогать с восстановлением Украины не только после войны, но и сейчас. В частности, на следующей неделе Украину посетят представители чешского бизнеса, которые заинтересованы в инвестициях.

Петр Павел также очертил, что поддерживает вступление Украины в НАТО после завершения войны. Президент подчеркивает, что это является интересом Чехии.

«Украина будет говорить с союзниками НАТО на равных, и коммуникация между Украиной и странами НАТО перейдет на другой уровень. Здесь необходимо четко сказать, что в интересах Чешской Республики, чтобы в момент, когда война закончится, Украина начала переговоры о вступлении в НАТО», — заявил Павел.

Glad to meet with President of the Czech Republic Petr Pavel @prezidentpavel. Thank you for the fact that with weapons for Ukraine, sanctions against Russia, support for our membership in the European Union, support for our membership in the Alliance, the Czech Republic and the… pic.twitter.com/e8nDzNLc3g — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023

1/2 A man whose determination and bravery inspire the whole world, has arrived at Prague Castle. For nearly 500 days, President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people have resisted Russian aggression. pic.twitter.com/smISs4uVNp — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 6, 2023

В четверг, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел визит в Болгарию. После этого глава государства отправился в Чехию, где провел встречу с чешским коллегой Петром Павелом.