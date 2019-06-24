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Шансы значительные: Климкин прокомментировал возможность возвращения России в ПАСЕ

Сегодня, 08:16
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Шансы значительные: Климкин прокомментировал возможность возвращения России в ПАСЕ - фото

Adrian Grycuk / Wikipedia

Климкин считает, что у РФ есть большие шансы вернуться в ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия имеет большие шансы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

«Шансы значительные. Многие из европейских стран таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия является такой, как она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и держать ее в Совете Европы. Я считаю, что это по определению плохая и ошибочная стратегия», — отметил Климкин.

По его словам, существуют проблемы вокруг возвращения РФ в состав Совета Европы.

«Я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблемы не в возвращении как таковом — от того, что там (в Совете Европы — ред.) будет несколько российских депутатов, нам не холодно, не жарко. Проблема в другом — кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности с Россией», — добавил министр.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

17 мая главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но риск такого развития событий очень большой.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   ПАСЕ Россия Павел Климкин

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