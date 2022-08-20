Климкин: Отказать Лаврову в визе для поездки на Генассамблею ООН? Было бы симпатично 20 августа, 09:19 Очередная сессия Генассамблеи ООН состоится в двадцатых числах сентября (Фото:REUTERS/Mike Segar/File Photo)

20—26 сентября в Нью-Йорке состоится 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Россия обратилась к Соединенным Штатам за визой для главы делегации, министра иностранных дел Сергея Лаврова. Возможность того, что США откажут в предоставлении визы, теоретически существует, считает бывший глава МИД Украины Павел Климкин.



Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Могли бы. Но, думаю, не откажут. Они на такую эскалацию не пойдут. Они не будут организовывать двусторонние контакты. И, конечно, посещение Лавровым Вашингтона даже представить себе невозможно. Но пресечь ли его визит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН? Думаю, что это вряд ли. Хотя было бы очень симпатично», — заявил Климкин.

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Визит Лаврова в Нью-Йорк станет попыткой страны-агрессора прорвать дипломатическую блокаду, хотя Россия, по словам Климкина, «ни во что не ставит сегодняшнюю ООН» и использует ее только как средство достижения своих целей.

«Вот Россия сидит в Совете Безопасности и говорит: „Мы здесь можем накладывать вето“. Одновременно нарушая все возможные и невозможные принципы Устава ООН. Это тотальная международная шизофрения. Страна, целиком нарушившая устав, ссылается на какие-то положения, что она там что-то может ветировать. А [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерреш, конечно, зависим от России. Зависим в том, что без российских взносов, без какого-либо баланса внутри организации с ней просто случится коллапс», — отметил экс-министр.

В качестве примера пренебрежения Москвой международных обязательств и неспособности ООН реализовать свои механизмы он привел ситуацию на Запорожской АЭС, где организация должна была бы обеспечить сопровождение миссии МАГАТЭ.

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 17 августа заявил, что Москва требует от американской стороны обеспечить беспрепятственный доступ российской делегации к участию в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Антонов обвинил США в том, что там постоянно создают сложности с рабочими поездками для РФ.

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на сессию Генассамблеи ООН. Также не предполагается его выступление по видеосвязи. Последние годы в Нью-Йорк летал министр иностранных дел РФ Лавров. В последний раз Путин присутствовал на открытии сессии Генассамблеи десять лет назад.

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