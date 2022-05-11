Финляндия арестовала недвижимость главреда Московского комсомольца

11 мая, 11:12
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Павел Гусев внесен в санкционный список ЕС за поддержку российской агрессии против Украины (Фото:mil.ru)

Павел Гусев внесен в санкционный список ЕС за поддержку российской агрессии против Украины (Фото:mil.ru)

Власти Финляндия арестовала недвижимость главного редактора прокремлевского пропагандистского издания Московский комсомолец Павла Гусева.

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Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Гусев совместно с бывшей супругой владеет дачей на озере Кернааланъярви и почти 20 гектарами земли в общине Янаккала на юге Финляндии.

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Ранее Евросоюз внес его в санкционный список за поддержку российского вторжения в Украину.

«Газета поддерживает нарратив и действия Кремля, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в пояснительной записке к решению ЕС.

Кроме того, ограничения были наложены также на главу российской партии Новые люди Алексея Нечаева. Счета его компании Faberlic в Финляндии были заморожены.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Финляндия Санкции против России Российская пропаганда Война России против Украины

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