Финляндия арестовала недвижимость главреда Московского комсомольца
Павел Гусев внесен в санкционный список ЕС за поддержку российской агрессии против Украины (Фото:mil.ru)
Власти Финляндия арестовала недвижимость главного редактора прокремлевского пропагандистского издания Московский комсомолец Павла Гусева.
Война России против Украины — главные события 11 мая
Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Гусев совместно с бывшей супругой владеет дачей на озере Кернааланъярви и почти 20 гектарами земли в общине Янаккала на юге Финляндии.
Ранее Евросоюз внес его в санкционный список за поддержку российского вторжения в Украину.
«Газета поддерживает нарратив и действия Кремля, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в пояснительной записке к решению ЕС.
Кроме того, ограничения были наложены также на главу российской партии Новые люди Алексея Нечаева. Счета его компании Faberlic в Финляндии были заморожены.
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