Детский эксомбудсмен РФ заявил, что убийство посла Польши допустимо и «в рамках международного права». Варшава ответила 1 мая, 12:46 Бывший детский омбудсмен РФ Павел Астахов (Фото:Скриншот видео Russian Media Monitor/YouTube)

Бывший российский детский омбудсмен Павел Астахов, говоря о после Польши в РФ, заявил, что убийство послов — «в рамках международного права». Варшава осудила эти высказывания.

Астахов пожаловался пропагандисту Владимиру Соловьеву на «грубые нарушения Венской консульской конвенции», вспомнив, в частности, об изъятии мэрией Варшавы школы при посольстве РФ в пользу государства. Затем он вспомнил, как посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской.

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«Год назад, когда облили Андреева на праздновании Дня победы, я ждал: найдут ли в Москве-реке плавающего посла Польши или не найдут. Я объясню, почему я говорю об этом[…] Потому что это ответные действия на недружественные проявления. Это в рамках международного права», — заявил бывший детский омбудсмен.

Министерство иностранных дел Польши осудило его комментарии.

«МИД Республики Польша осуждает заявление Павла Астахова о том, что убийство польского посла допустимо. Призываем Россию обеспечить безопасность всех дипломатов в соответствии с Венской конвенцией», — говорится в заявлении ведомства.



29 апреля городские власти Варшавы изъяли в пользу государства школу при посольстве РФ, где учились дети российских дипломатов. Работникам приказали покинуть здание в течение семи часов. В ответ на это зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал разорвать дипломатические отношения Москвы с Варшавой.

