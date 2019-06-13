Паук соорудил мост между Трампом и Дудой — видео
Паук соединил микрофоны политиков во время брифинга президента США Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды.
Видеозапись опубликовал пользователь Twitter RobOttawa.
Также паутину заметили журналисты CNN.
Напомним, 12 июня прошла встреча президента США Дональд Трампа с его польским коллегой Анджеем Дудой.
В частности, Трамп заявил, что США и Польша обсуждают возможность отправки 2000 американских солдат в Польшу и открытия военной базы «форт Трампа».
Трамп добавил, что Польша планирует приобрести больше 30 американских истребителей F-35.