Стивен Пайфер
Тет-а-тет с Путиным. Нужно ли это Зеленскому?
Джессика Фланиган
Почему харизма лидера не всегда работает
Ваче Давтян
Старые добрые времена. Зачем украинцам Бойко?
Илья Кенигштейн
Как живут в украинских селах
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Паук соорудил мост между Трампом и Дудой — видео

Сегодня, 06:00
Цей матеріал також доступний українською
Паук соорудил мост между Трампом и Дудой — видео - фото

REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп и Анджей Дуда

Паук соединил микрофоны политиков во время брифинга президента США Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды.

Видеозапись опубликовал пользователь Twitter RobOttawa.

Также паутину заметили журналисты CNN.

Фото: CNN

Напомним, 12 июня прошла встреча президента США Дональд Трампа с его польским коллегой Анджеем Дудой.

В частности, Трамп заявил, что США и Польша обсуждают возможность отправки 2000 американских солдат в Польшу и открытия военной базы «форт Трампа».

Трамп добавил, что Польша планирует приобрести больше 30 американских истребителей F-35.

Теги:   Пауки Анджей Дуда Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 21:49

img
Зинченко подпишет новый контракт с Манчестер Сити — СМИ
Геополитика

Вчера, 20:06

img
Трамп заявил о возможной отправке в Польшу 2000 солдат и продаже 30 истребителей F-35
Политика

Вчера, 13:05

img
Сериал «Чернобыль» и Медведчук: политик опроверг, что был адвокатом директора ЧАЭС

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 08:57

img
Климкин разрушил мифы о вступлении Украины в ЕС через пять и десять лет
8045
Геополитика

Вчера, 15:33

img
Климкин отреагировал на планы комиссара Совета Европы посетить Крым
2165
Геополитика

Вчера, 11:29

img
Климкин рассказал о действиях Украины в случае возврата россиян в ПАСЕ
2079