Новое вранье России. Польша «переходит к захвату» территорий на западе Украины — Патрушев 31 мая, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Николай Патрушев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Секретарь Совбеза страны-агрессора России Николай Патрушев сделал очередное лживое заявление и сказал, что Польша якобы «переходит к захвату территорий на западе Украины».

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Об этом сообщает Интерфакс.

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — заявил он.

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По его словам, якобы «подтверждением» этого стал визит в Киев президента Польши Анджея Дуды, а также заявления о том, что вскоре польско-украинская граница «перестанет существовать».

По его мнению, якобы «целый ряд государств ведет активную работу» по «расчленению» Украины.

Патрушев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен предоставить полякам особый статус.

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